Newyorške borze končale mešano

New York, 23. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Vlagatelje skrbi, da bi ameriški paket za okrevanje po pandemiji sprožil inflacijo. A današnje trgovanje so po obljubi vodje zveznih rezerv, da bo obrestne mere ohranjal nizke, dokler inflacija ne bo stalno naraščala, končali stabilno, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.