Glasovanje o imenovanju Poklukarja za zdravstvenega ministra: 50 za, 31 proti

Ljubljana, 23. februarja - Poslanci so s 50 glasovi za in 31 glasovi proti za ministra za zdravje imenovali Janez Poklukarja. Podprli so ga v SDS, SMC, NSi, SNS, pa tudi poslanca narodnih skupnosti in večina poslanske skupine DeSUS. Poslanec DeSUS Jurij Lep se je namreč glasovanja vzdržal. Prav tako so se glasovanja vzdržali v SAB, proti pa so glasovali v LMŠ, SD in Levici.