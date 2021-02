Na senatnem zaslišanju o napadu na ameriški kongres medsebojne obtožbe varnostnih agencij ZDA

Washington, 23. februarja - V ameriškem senatu so se začela zaslišanja odgovornih za varnost v Kapitolu v zvezi z vdorom privržencev bivšega predsednika Donalda Trumpa. Na zaslišanju o varnostni polomiji, ki ga je organizirala senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar, so nekdanji varnostni uradniki ZDA valili krivdo drug na drugega in na pomanjkljive obveščevalne podatke.