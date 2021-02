Gasol tudi uradno spet v Barceloni

Barcelona, 23. februarja - Potem ko so španski mediji pred dnevi že poročali, da se bo košarkarski zvezdnik Pau Gasol vrnil v Barcelono in po 20 letih spet oblekel modro-rdeči dres, so napovedi danes potrdili tudi v katalonskem klubu. Barcelona je sporočila, da so z Gasolom sklenili sodelovanje do junija letos.