Španija podaljšala prepoved prihodov iz Velike Britanije, Brazilije in Južne Afrike

Madrid, 23. februarja - Španija je danes podaljšala prepoved prihodov iz Velike Britanije, Brazilije in Južne Afrike do 16. marca, da bi se tako obranila pred širjenjem bolj nalezljivih različic novega koronavirusa, ki so prisotne v teh državah. V Španijo lahko na letih iz teh držav trenutno pridejo le državljani in rezidenti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.