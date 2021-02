Spletni pogovor: Za razvojni preboj potrebni normalizacija dialoga in ambicija

Ljubljana, 23. februarja - Za to, da bo Slovenija okrevanje po epidemiji covida-19 in milijarde evrov sredstev EU, ki bodo za to na voljo, izkoristila za razvojni preboj, bosta potrebni normalizacija dialoga v družbi in večja ambicioznost, je bilo eno od sporočil današnjega spletnega pogovora v organizaciji pobudnikov poziva k družbenemu premirju in sodelovanju.