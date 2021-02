Dodatna menjava na EP do 21 let, brez EP do 19 let

Nyon, 23. februarja - Na evropskem nogometnem prvenstvu do 21 let, ki ga bosta gostili Slovenija in Madžarska, bo dovoljena dodatna menjava nogometaša v primeru poškodbe glave, je danes odločil izvršni odbor Evropske nogometne zveze. Prvi del EP bo na sporedu med 24. in 31. marcem, drugi med 31. majem in 6. junijem.