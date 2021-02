Poklukar tretji minister za zdravje v tej vladi, 18. do zdaj

Ljubljana, 23. februarja - Z imenovanjem Janeza Poklukarja Slovenija dobiva že 18. ministra za zdravje od leta 1990. V tej vladi bo tretji, ki bo vodil zdravstveni resor. Do zdaj je bilo na mestu ministra za zdravje 20 menjav, Tomaž Gantar in Andrej Bručan sta bila namreč imenovana dvakrat. Doslej so funkcijo ministra za zdravje trikrat začasno opravljali tudi premierji.