Vreme: Zvečer se bo razjasnilo tudi ob morju, ponoči bo povsod jasno

Ljubljana, 23. februarja - Zjutraj bo ob -3 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V sredo bo jasno, v notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, v notranjosti Primorske do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.