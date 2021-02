Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 23. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s padci in s tem sledile negativnim trendom z evropskih borz. Vlagatelje srbi precenjenost vrednostnih papirjev, po poročanju tujih agencij pa čakajo tudi na pričanje predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella pred kongresniki. Še naprej pada tudi vrednost bitcoina.