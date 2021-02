Med političnimi strankami večinoma podpora misiji EU o medijski svobodi v Sloveniji

Ljubljana, 23. februarja - Poslanci LMŠ, SAB, Levice in NSi so se danes odzvali na predlog povabila misiji Evropske unije, ki bi preiskala stanje medijske svobode v Sloveniji. To je premierju Janezu Janši v ponedeljek predlagal predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin. Predlog je podprl prvak SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.