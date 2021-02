Koalicijski poslanci napovedali podporo Poklukarjevi kandidaturi za zdravstvenega ministra

Ljubljana, 23. februarja - Kandidat za ministra za zdravje Janez Poklukar si lahko obeta podporo koalicijskih poslancev. V predstavitvah stališč so v SDS, SMC in NSi izpostavili njegovo poznavanje zdravstvenega sistema in izkušnje s kriznim vodenjem. Med nalogami, ki ga čakajo na čelu ministrstva, so med drugim našteli obvladovanje epidemije in krajšanje čakalnih dob.