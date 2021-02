Hutujski uporniki zavrnili krivdo za smrt italijanskega veleposlanika

Kinšasa, 23. februarja - Ruandski hutujski uporniki so danes zavrnili obtožbe, da naj bi stali za ponedeljkovim napadom na konvoj Združenih narodov v Demokratični republiki Kongo, v katerem je bil med drugim ubit italijanski veleposlanik v tej državi. Krivdo za napad so nasprotno pripisali vojskama DR Kongo in sosednje Ruande.