Pogrešana 57-letnica se je javila svojcem

Solkan, 23. februarja - Policija je preklicala iskanje 57-letne ženske, ki so jo danes iskali na območju Solkana. Ženska se je popoldne javila svojcem in policiji, z njo pa je vse v redu, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. V iskalni akciji so sodelovali tudi gasilci in potapljači, akcija pa je potekala v širši okolici Solkana in na obeh straneh Soče.