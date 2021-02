Mick Jagger posodil glas za video ob 150. obletnici Royal Albert Hall

London, 23. februarja - Priznana londonska dvorana Royal Albert Hall letos obeležuje 150. obletnico. Ob priložnosti je nastal kratek, 90-sekundni film, sestavljen iz izsekov ikoničnih koncertov v dvorani, pa tudi drugih prelomnih dogodkov, ki so se v njej zgodili. Frontman skupine The Rolling Stones Mick Jagger v videu prebira pesem For Friends Only Wystana Hugha Audena.