Po prepričanju ministrstva bodo tudi zaradi koncesij domovom čakalne dobe krajše

Ljubljana, 23. februarja - Ministrstvo za delo si prizadeva za enakomerno pokritost države s storitvami socialnega varstva za starejše, da takoj dobijo potrebno oskrbo, ne pa da so več let na čakalni listi. To je mogoče doseči s hkratnim zagotavljanjem proračunskih sredstev in črpanjem EU sredstev ter s podeljevanjem koncesij, so odgovorili na kritike o koncesijah.