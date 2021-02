Toplo vreme kroji uvod SP v Oberstdorfu

Oberstdorf, 23. februarja - Spomladansko vreme s toplimi temperaturami do 15 stopinj Celzija v Oberstdorfu kroji spored uvoda v nordijsko svetovno prvenstvo. Kot so danes sporočili organizatorji, so spremenili spored smučarskega teka; v sredo in četrtek so tekmovanja premaknili na zgodnejše ure, ko bodo na progi boljši pogoji za tekmovalce.