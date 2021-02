Na Bonifiki odprli razstavo 100 let nogometa v Kopru

Koper, 23. februarja - V prostorih stadiona Bonifika so danes odprli razstavo na temo 100-letnice igranja nogometa v Kopru, ki jo je pripravil nekdanji igralec in vodja koprske nogometne akademije, Andrej Poljšak. Razstava se nahaja v prostorih stadiona Bonifika ob glavnem vhodu, vstop pa je brezplačen, so sporočili iz koprskega prvoligaša.