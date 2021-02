V Splitu 40 let zapora za trojni umor iz maščevanja

Zagreb/Split, 23. februarja - Splitsko sodišče je danes 26-letnega pomorščaka na prvi stopnji obsodilo na 40 let zapora, ker je zaradi nepremišljenega maščevanja januarja lani s streli iz brzostrelke v središču Splita umoril tri moške. 26-letnika so obsodili tudi zaradi nezakonitega posedovanja orožja in povzročitve splošne nevarnosti. Obramba je že napovedala pritožbo.