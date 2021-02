Na kmetijskem ministrstvu vloga za zaščito istrskega ovčjega sira

Ljubljana, 23. februarja - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so prejeli vlogo za zaščito istrskega ovčjega sira z zaščiteno označbo porekla v EU. Vlogo so skupaj pripravili slovenski in hrvaški proizvajalci tega sira, ki bo v hrvaščini zaščiten pod imenom istarski ovčji sir, so sporočili z ministrstva.