V Srbiji člana vladajoče stranke obsodili na zaporno kazen zaradi napada na novinarja

Beograd, 23. februarja - V Srbiji so danes na zaporno kazen več kot štirih let obsodili nekdanjega župana občine Grocka in člana vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) Dragoljuba Simonovića, ker je decembra 2018 naročil, da zažgejo lastnino lokalnega novinarja Milana Jovanovića. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo.