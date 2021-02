Odprta natečaja za kompilaciji elektronske glasbe

Ljubljana, 23. februarja - Založba Radia Študent in oddaja Senzorama pripravljata kompilacijo Senzorama vol. 1, za kar iščeta nove zvoke ambientalne elektronike. Prek javnega natečaja vabijo domače producente in producentke. Izdelke zbirajo do 12. aprila. Pod okriljem Škuca pa razpisujejo natečaj za novo tehno kompilacijo Tehnopolis. Rok za oddajo del je 31. marec.