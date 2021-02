Danes v Oberstdorfu slovesno odprtje nordijskega SP

Oberstdorf, 24. februarja - Danes se bo s slovesnim odprtjem v nemškem Oberstdorfu po dveh dneh treningov začelo 53. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Kot so sporočili organizatorji, se bo za 24 kompletov kolajn v smučarskih skokih, smučarskem teku in nordijski kombinaciji borilo 750 športnikov iz 60 držav. Med favoriti za odličja so v skokih in teku tudi Slovenci.