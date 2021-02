Koritnik občine pozval k poenotenju rešitev pri odpiranju podatkov in interoperabilnosti

Ljubljana, 23. februarja - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v razpravi o prihodnosti pametnih mest občine pozval k poenotenju rešitev pri odpiranju podatkov in interoperabilnosti. V razpravi so sodelovali predstavniki britanske vlade, predstavniki mest Glasgow in Maribor ter predstavniki vodilnih organov za inovacije iz Velike Britanije in Slovenije.