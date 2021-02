Večkratni kršitelj prometnih predpisov bežal pred policijo

Ravne na Koroškem, 23. februarja - Policisti so v ponedeljek na Ravnah na Koroškem zaznali voznika, ki je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje in se na znak policije ni ustavil. Policija je vozilo izsledila na območju Tolstega vrha, voznik pa se je skušal izogniti kazni tako, da je na njegovo mesto sedla sopotnica, sam pa je bil izven avtomobila, so sporočili s policije.