Srbija in Slovenija s skupno konferenco za pospešitev investicij

Beograd, 23. februarja - Srbija in Slovenija poleti ali jeseni načrtujete skupno investicijsko konferenco. "Verjamemo, da bomo s tem še pospešili rast slovenskih investicij v Srbiji in srbskih v Sloveniji," je po pogovoru s slovenskim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom izpostavila srbska ministrica za trgovino, turizem in telekomunikacije Tatjana Matić.