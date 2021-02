EU pričakuje ta teden podaljšanje začasne uporabe sporazuma z Združenim kraljestvom do konca aprila

Bruselj, 23. februarja - EU je minuli teden zaprosila za podaljšanje začasne uporabe sporazuma o odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu do konca aprila. Odločitev sprejme partnerski svet EU in Združenega kraljestva. V Bruslju pričakujejo, da bo ta podaljšanje potrdil v prihodnjih dneh. Začasna uporaba je bila sprva predvidena do konca tega meseca.