Prebivalci ob odlagališču Gajke ogorčeni zaradi prejetih položnic

Ptuj, 23. februarja - Prebivalci Spuhlje, povezani v civilno iniciativo Gajke, so na ptujsko občino naslovili protestno pismo zaradi prejetih položnic za odvoz smeti, česar so bili doslej v skladu s pogodbo zaradi bližine odlagališča odpadkov za čas njegovega obratovanja oproščeni. Zagrozili so celo s protesti in ostalimi oblikami državljanske nepokorščine.