K projektu Dojenju prijazno mesto prvi pristopili Kranj, Mislinja, Novo mesto in Slovenj Gradec

Ljubljana, 23. februarja - Kranj, Mislinja, Novo mesto in Slovenj Gradec so prva mesta, izbrana za sodelovanje v projektu Dojenju prijazno mesto. Projekt je usmerjen v zagotavljanje podpore doječim materam in družinam v lokalnem okolju. Za pridobitev naziva je treba uresničiti deset korakov, vsaj prvih pet naj bi ta mesta dosegla do konca leta 2022, so sporočili iz Unicefa.