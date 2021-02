V kamnolomu Griža odkrili jamo

Koper, 23. februarja - Na območju kamnoloma Griža pri Rižani so nedavno odkrili jamo, ki so jo v preteklosti zasipali s skalami in gruščem z delovišča kamnoloma, so sporočili iz Civilne iniciative Kamnolom Griža. Dokler jama ne bo zavarovana, obstaja možnost ponovnega prikrivanja ali celo uničenja vhoda v jamo, so opozorili.