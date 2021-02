Facebook bo po dogovoru z avstralsko vlado odpravil blokado novic v Avstraliji

Canberra, 23. februarja - Facebook bo avstralskim uporabnikom znova omogočil ogled in delitev novic na svojem družbenem omrežju ter dostop do avstralskih novic svojim uporabnikom v tujini. To ameriško podjetje je namreč z avstralsko vlado doseglo dogovor o spremembi predloga zakonodaje, ki Facebook in Google obvezuje plačevanja medijskih vsebin.