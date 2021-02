Najstarejša avstralska skalna poslikava 17.300 let stara podoba kenguruja

Melbourne, 23. februarja - Avstralski znanstveniki so odkrili doslej najstarejšo znano skalno poslikavo v državi - 17.300 let staro podobo kenguruja. V višino meri dva metra in je z rdečo okro naslikana na stropu skalnega zavetja v zahodnoavstralski regiji Kimberley, ki sicer slovi tudi po starodavnih aboriginskih poslikavah na skalah.