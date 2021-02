V hišni preiskavi zasegli drogo, osumljenemu odrejen pripor

Kamnik, 23. februarja - Policisti so konec prejšnjega tedna opravili hišno preiskavo pri 31-letniku z območja Kamnika. Pri tem so zasegli nekaj deset gramov kokaina, heroina in več drugih stvari. Osumljenca so po končani hišni preiskavi privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.