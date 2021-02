Zaradi nepridobljenih koncesij v DSO opozarjajo na kratenje pravic varovancev

Kuzma, 23. februarja - V domovih za starejše (DSO), kjer imajo več varovancev kot podeljenih koncesij, opozarjajo, da so varovancem s tem kratene pravice. Tistim, za katere DSO nima koncesije, zdravstvena zavarovalnica namreč ne plača storitev zdravstvene nege. Da je to kratenje pravic in da vsakemu pripada enaka obravnava, opozarja tudi varuh človekovih pravic.