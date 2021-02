Cene nafte na najvišjih ravneh v zadnjem letu dni

Singapur, 23. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale na nove najvišje ravni v zadnjem letu dni. Nafta se draži v pričakovanjih, da se bo pandemija covida-19 z naraščanjem števila cepljenih izpela. To bi spodbudilo gospodarsko rast in s tem povpraševanje po nafti.