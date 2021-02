Na borzah v Aziji večinoma rast tečajev

New York/Tokio, 23. februarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji, ki so se v začetku današnjega trgovanja zniževali, so do konca trgovalnega dne večinoma nadoknadili izgube in dan končali na višjih ravneh, kot so ga začeli. Vzrok za uvodni pesimizem so bile predvsem občutne pocenitve delnic tehnoloških podjetij v ponedeljek v ZDA.