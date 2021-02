Panarin zanika, da bi pretepel dekle

New York, 23. februarja - Ruski hokejski zvezdnik Artemij Panarin si je z dovoljenjem ekipe New Yorg Rangers vzel nekaj dni dopusta, ker so ga prizadela poročila ruskih medijev, ki so ga obtožili, da je v času, ko je še igral v Rusiji, fizično in psihično zlorabljal 18-letno dekle. Hokejist je incident zanikal, pravi, da je popolna izmišljotina, poroča NHL.com.