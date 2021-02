Trboveljski gasilci bodo prevzeli novo hitro tehnično reševalno vozilo

Trbovlje, 23. februarja - Trboveljski gasilci bodo popoldne prevzeli novo hitro tehnično reševalno vozilo, ki bo nadomestilo dosedanje vozilo iz leta 2004. Novo vozilo z nadgradnjo je stalo 124.000 evrov, sredstva pa so prispevali trboveljska občina, Uprave RS za zaščito in reševanje, nekaj denarja pa so primaknili tudi gasilci sami.