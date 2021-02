EU o pripravah na vrh in odnosih z Združenim kraljestvom

Bruselj, 23. februarja - Ministri EU za evropske zadeve bodo danes pripravili virtualno zasedanje voditeljev članic unije, ki bo v četrtek in petek osredotočeno na usklajevanje glede covida-19 ter na varnostna in obrambna vprašanja. Poleg tega bodo pregledali stanje v odnosih z Združenim kraljestvom in pri usklajevanju konference o prihodnosti Evrope.