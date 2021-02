Nordijci dva tedna za naslove SP, slovenske skakalke favoritinje

piše Zala Zaletel

Ljubljana, 23. februarja - Nemški Oberstdorf bo naslednja dva tedna prizorišče bojev za kolajne v smučarskih skokih, smučarskem teku in nordijski kombinaciji. Kot so sporočili organizatorji, se bo za 24 kompletov kolajn borilo 750 športnikov iz 60 držav. Med njimi bodo med favoriti tudi Slovenci, v skakalnem taboru so dekleta prve favoritinje za ekipni naslov.