Newyorška avkcijska hiša z dražbe umaknila judovsko matično knjigo iz 19. stoletja

New York, 23. februarja - Avkcijska hiša Kestenbaum & Co. v Brooklynu naj bi februarja na dražbi ponudila matično knjigo iz 19. stoletja, ki se navezuje na zgodovino judovske skupnosti v mestu Cluj-Napoca v današnji Romuniji. Vendar so jo morali na zahtevo judovske skupnosti v Cluj-Napoci in Svetovne judovske organizacijo za restitucijo z dražbe umakniti.