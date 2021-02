Liverpoolski derbi Evertonu

London, 20. februarja - V 26. krogu angleške nogometne lige je bil na sporedu liverpoolski derbi med Liverpoolom in Evertonom, imenovan Merseyside. Z 2:0 so ga dobili gosti, ki so tako Liverpoolu zadali četrti zaporedni domači poraz, toliko neuspehov na Anfieldu ni nanizal še nikoli. Everton se je z mestnim tekmecem točkovno izenačil na šestem mestu lestvice.