Nova KBM Branik v zadnjem krogu na drugem mestu prehitel Sip Šempeter

Ljubljana, 20. februarja - Zadnji krog 1. DOL za ženske je moral odgovoriti še na zadnje vprašanje, kdo bo končnico začel z drugega najboljšega položaja. To bodo igralke Nove KBM Branika, ki so v Ljubljani s 3:0 premagale Krim, kar je bilo dovolj, da so na lestvici prehitele Sip Šempeter. Ta je z 0:3 izgubil proti vodilnemu Calcitu Volleyju v Kamniku.