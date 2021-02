Iapichinova postavila dvoranski svetovni rekord do 20 let v skoku v daljino

Ancona, 20. februarja - Larissa Iapichino, svetovna mladinska prvakinja v skoku v daljino, še naprej hodi po stopinjah svoje uspešne mame, dvakratne svetovne prvakinje Fione May. Osemnajstletna Iapichinova je na italijanskem državnem prvenstvu v Anconi z izidom 6,91 metra postavila nov svetovni dvoranski rekord v konkurenci do 20 let.