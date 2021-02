Mišmaš Zrimškova v Turčiji do zlata posamično in brona v rekordni štafeti

Istanbul, 20. februarja - Maruša Mišmaš Zrimšek je na dvoranskem atletskem prvenstvu Balkana v Istanbulu osvojila zlato medaljo na 1500 m (4:09,43) in bron v štafeti 4 X 400 m, ki je krepko popravila državni rekord (3:41,50). V četverici so bile še Veronika Sadek, Maja Pogorevc in Anita Horvat. Za drugo slovensko zlato je zmagala tudi Klara Lukan na 3000 m (8:58,73).