Znanstveniki z novimi dognanji o učinkovitosti cepiv proti covidu

pripravil Blaž Mohorčič

Berlin/Rim/London, 20. februarja - Znanstveniki poročajo o novih dognanjih glede učinkovitosti cepiv proti covidu-19, ki sta ju razvila AstraZeneca in oxfordska univerza ter Pfizer in BioNTech. Glede slednjega pa so ugotovili še, da ga je mogoče hraniti pri višjih temperaturah. V Italiji se medtem spominjajo prvega lokalnega prenosa okužbe z novim koronavirusom pred letom dni.