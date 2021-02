Norvežani osvojili zlato štafetno medaljo na Pokljuki, Slovenci osmi

Pokljuka, 20. februarja - Norveška ekipa je zanesljivo osvojila zlato štafetno medaljo na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki. Norvežani so na 4x7,5 km s časom 1:12:27,4 in osmimi popravami za 33,1 sekunde premagali Švede (7), tretji so bili Rusi (+ 50,9; 5). Slovenija v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Rok Tršan in Alex Cisar je bila osma (+ 1:44,3; 8).