V Nemčiji po eksplozijah poštnih pošiljk prijeli osumljenca

Stuttgart/Heidelberg, 20. februarja - Po eksplozijah poštnih pošiljk v nemških zveznih deželah Baden-Württemberg in Bavarska so aretirali 66-letnega osumljenca, ki je v preiskovalnem priporu, so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili s tožilstva v Heidelbergu ter kriminalistične policije Baden-Württemberga.