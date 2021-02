Mjanmarska policija proti protestnikom uporabila prave naboje

Naypyitaw, 20. februarja - Mjanmarske varnostne sile so med racijo v ladjedelnici v mestu Mandalay, kjer so se zbrali nasprotniki vojaške hunte, ki je v začetku meseca izvedla državni udar, uporabile prave naboje. Po zadnjih podatkih sta bili ubiti dve osebi in ranjenih približno 30 ljudi, od tega približno polovica s pravimi naboji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.