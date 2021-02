Norvežankam štafetna preizkušnja biatlonskega SP na Pokljuki, Slovenke v ozadju

Pokljuka, 20. februarja - Norveška biatlonska reprezentanca v postavi Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien in Marte Olsbu Roeiseland je zmagala na svetovnem prvenstvu na Pokljuki v štafeti 4 x 6 kilometrov. Slovenke Polona Klemenčič, Lena Repinc, Živa Klemenčič in Lea Einfalt so bile 19.